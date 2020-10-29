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"البلوي" يتوّج الفائزين بجوائز مسابقة المعلقين

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"السحيمي" حصد المركز الأول ومبلغ 30 ألف ريال

توّج الأمين العام للاتحاد الدولي للهجن وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، محمد البلوي، المعلقين الثلاثة الفائزين في مسابقة النعيرية للمعلقين، والتي تأهل لأدوارها النهائية ستة مرشحين، وهدفت إلى تشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء.

وحقق علي فالح السحيمي المركز الأول وحصل على مبلغ 30 ألف ريال و"الميكروفون الذهبي والبطاقة الذهبية"، فيما جاء سعد زياد الشمري في المركز الثاني، وحصل على 20 ألف ريال و"الميكروفون الفضي والبطاقة الفضية"، وحقق رائد عايد الجهني على المركز الثالث وجائزة "الميكروفون البرونزي والبطاقة البرونزية"، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

وقدم "البلوي" شكره لجميع المشاركين، مؤكداً أن الجميع قدموا أنفسهم بشكل مميز .

وأعلن عن انطلاق مسابقة "رماح" للمعلقين خلال الأيام القادمة والتي ستكون داعمة للمعلقين والمواهب .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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