أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

Print
الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات
إجمالي الإصابات بلغ 57026 حالة والوفيات 1941 شخصًا

الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

سجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء في الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي, أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1941 حالة.

وحذر "فورار" من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيًا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء الكمامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

شبكة عيون الإخبارية