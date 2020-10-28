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44 وفاة و 3800 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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44 وفاة و 3800 اصابة جديدة بكورونا في الاردن 44 وفاة و 3800 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم الثلاثاء (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (2253) في محافظة العاصمة عمّان.
- (562) في محافظة الزرقاء.
- (383) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
- (143) في محافظة جرش.
- (98) في محافظة الطفيلة.
- (87) في محافظة الكرك.
- (76) في محافظة المفرق.
- (62) في محافظة العقبة.
- (47) في محافظة معان، (18) منها في البترا.
- (44) في محافظة البلقاء.
- (41) في محافظة عجلون.
- (4) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58,855) حالة.
- سُجّلت (44) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1283) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- تمّ إجراء (29606) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,758,841) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- تعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.
- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 

جي بي سي نيوز

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