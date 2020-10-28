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"" يهاجم "تويتر" ويتهمه بتعمُّد عدم نشر "فساد" بايدن

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"ترامب" يهاجم "تويتر" ويتهمه بتعمُّد عدم نشر "فساد" بايدن "" يهاجم "تويتر" ويتهمه بتعمُّد عدم نشر "فساد" بايدن
وصف منافسه بأنه "يفتقر إلى مَلَكة القيادة"

شنَّ الرئيس الأمريكي دونالد اليوم الأربعاء هجومًا على موقع "تويتر"، متهمًا إدارة الموقع برفض نشر أي شيء عن "فساد" المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "إنه لشيء مدهش. إنهم يرفضون السماح بذكر أي شيء عن قصة فساد بايدن". وأضاف: "كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها. وإنه أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب الرئيس السابق، أنه يفتقر تمامًا إلى مَلَكة القيادة، وأنه كان ضعيفًا"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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