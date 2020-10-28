أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

Print
أكد أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية

رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور وكلاء الجامعة، صباح اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية، منوهًا إلى جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في تنظيم الحملة وتسهيل الاستفادة منها عبر حجز المواعيد إلكترونيًّا لكافة منسوبي وطلاب الجامعة وعائلاتهم للوقاية من الأنفلونزا.

وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني بن علي آل عيسى، أن الجامعة أتاحت لكل منسوبيها وعائلاتهم أخذ اللقاح من خلال مركز الخدمات الطبية الجامعي بعد أخذ مواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز.

ولفت إلى أن اللقاح هو وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره ويقلل من الإصابة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا؛ ومنهم: الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى الضغط والسكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وبيّن المشرف على مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه تم تخصيص أربع عيادات طبية تعمل بصورة متزامنة لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد ، مشيرًا إلى أنه تم توفير اللقاح بكميات كافية بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان.

رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

شبكة عيون الإخبارية