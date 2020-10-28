أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"

Print
مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ" مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب "ناجورنو كاراباخ"
إصابة العديد من الأشخاص

مصادمات بين الأتراك والأرمن على الأراضي الفرنسية بسبب

اندلعت مواجهات بين ممثلي الجاليتين الأرمنية والتركية، اليوم الأربعاء، في مقاطعة إيزير الفرنسية في جنوب غرب البلاد ، بحسب ما نقل " اليوم" عن إذاعة "فرانس بلو".

وذكرت "فرانس بلو" أن ممثلي الشتات الأرمن خرجوا في مظاهرة، وأغلقوا جزءاً من الطريق السريع في منطقة بلدية ريفانتن-فوغري في الصباح؛ للإعراب عن دعمهم لأرمينيا في الصراع مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأضافت أنه بعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو الجالية التركية إلى مكان الفعالية، واندلع نزاع بين الطرفين.

وبينت الإذاعة أن المصادمات أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص، الذين نُقل واحد منهم على الأقل إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

بالفيديو.. لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى في روسيا

لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى تشيليابينسك في روسيا

لحظة انفجار محطة أوكسجين بمستشفى تشيليابينسك في روسيا

شبكة عيون الإخبارية