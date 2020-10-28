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وزير البيئة يزور متنزه السدر البري في "درب جازان"

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وزير البيئة يزور متنزه السدر البري في "درب جازان" وزير البيئة يزور متنزه السدر البري في "درب جازان"
استمع لشرح عن استهداف زراعة 200 ألف شجرة سدر

وزير البيئة يزور متنزه السدر البري في

زار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، متنزه السدر البري بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

واستمع الوزير، خلال الجولة، لشرح من المدير العام لفرع الوزارة المهندس محمد بن علي آل عطيف عن المتنزه التي تقدر مساحته الإجمالية حوالي 19.190.229 كيلومتراً، ويستهدف زراعة 200 ألف شجرة سدر، زُرعت منها 1000 شتلة سدر.

يأتي ذلك بهدف المحافظة على بقاء الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والمساهمة في جعل الأرض خضراء، انطلاقاً من نهج الوزارة الاستراتيجي المتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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