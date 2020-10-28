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200 مليون جرعة على الطريق في السباق نحو "لقاح كورونا"

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200 مليون جرعة على الطريق في السباق نحو "لقاح كورونا" 200 مليون جرعة على الطريق في السباق نحو "لقاح كورونا"
تطرحها "سانوفي" الفرنسية و"غلاكسو سميث كلاين" البريطانية

200 مليون جرعة على الطريق في السباق نحو

تقدم شركتا "سانوفي" الفرنسية و"غلاكسو سميث كلاين" البريطانية للأدوية، 200 مليون جرعة من لقاحهما المرّشح للوقاية من مرض "كوفيد-19"؛ لخطة توزيع اللقاحات عالمياً، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، لا يوجد حالياً علاج يحظى بموافقة دولية لمرض "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص.

ولا تزال الشركتان تجريان المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، التي يُتوقع أن تصدر أولى نتائجها في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وقالت الشركتان، اليوم الأربعاء، إنهما وقّعتا على إعلان نوايا مع "تحالف جافي" للقاحات الذي يدير الخطة العالمية المعروفة باسم "كوفاكس".

وتهدف خطة "كوفاكس" إلى توصيل ملياري جرعة لقاح إلى مختلف أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021، وأبرمت بالفعل اتفاقات هذا العام مع "أسترازينيكا" و"نوفافاكس".

وتستهدف الخطة إثناء الحكومات عن تكديس اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، والتركيز على حصول المواطنين الأكثر عرضة للخطر أولا على اللقاح في كل بلد.

وانضمت أكثر من 180 دولة، منها الصين، إلى الخطة، لكن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، اختارت اتباع خطط إمدادات خاصة بها.

ووقعت الشركتان في الصيف صفقة بقيمة 2.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة لإمدادها بأكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تأملان في طلب موافقة السلطات التنظيمية عليه العام المقبل.

وأبرمت الشركتان صفقات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.

ويشترك "تحالف جافي" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة؛ في قيادة "خطة كوفاكس". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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