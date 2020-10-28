هل قابلا شبحًا؟.. شاهد شرطيين يخرجان هربًا من مقبرة ليلًا

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كانا يجريان مثل الأطفال

يظهر تأثير المعتقدات الشعبية عن الأشباح في لحظات الخوف الشديد عند الإنسان؛ فقد كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي خرج فيها شرطيان هربًا من مقبرة يقومان بحراستها في مدينة ديترويت‏ الأمريكية، وقد أصابهما الخوف الشديد.

وحسب موقع "نيوز بياند ديترويت" الإخباري، تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تم التقاطه في مقبرة بمدينة ديترويت ‏في ولاية ميتشيغان الأمريكية، ويظهر فيه شرطيان وهما يتجولان داخل المقبرة التي يقومان بدورية حراسة فيها، وتبدو المقبرة فارغة لأسباب غير معروفة، وقد أمسك كل شرطي بمشعل إضاءة.

وحسب الفيديو، فجأة تقطع الصمت المطبق صرخة مدوية وممتدة في جوف المقبرة المظلمة، ونشاهد الشرطيين وهما يهربان وقد أصابهما الذعر الشديد.

ويعلق الموقع قائلًا: "كان الشرطيان يجريان مثل الأطفال، في رد فعل غريزي؛ فقد كانت الصرخة مرعبة حقًّا، دون أن يدري أحد مصدرها".