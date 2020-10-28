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والد ضحية المستوصف الخاص بمكة يناشد: متى ينصفوني وأمه المكلومة؟

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والد ضحية المستوصف الخاص بمكة يناشد: متى ينصفوني وأمه المكلومة؟ والد ضحية المستوصف الخاص بمكة يناشد: متى ينصفوني وأمه المكلومة؟
أكّد لـ "سبق" أنه ينتظر محاسبة المتسبّب في الوفاة منذ سنتين و3 أشهر

والد ضحية المستوصف الخاص بمكة يناشد: متى ينصفوني وأمه المكلومة؟

تساءل والد الطفل الراحل محمد توفيق، ذي الثمانية أعوام، عن معاملة ابنه التي تدور في أروقة الهيئة الشرعية، طيلة هذه الفترة، وسبب عدم البتّ فيها وإصدار الحكم بحق المتسبّب في وفاة ابنه بتاريخ 12 / 12 / 1439 هـ.

وقال والد الطفل محمد توفيق لـ"سبق": إنني أناشد مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ووزير الصحة، محاسبة المتسبّب في تعطيل إصدار الحكم من الهيئة الشرعية في قضية وفاة ابني طيلة المدة الماضية.

وأضاف: خلال تلك المدة وأنا أتردّد بالاتصال ومرة بالوصول لكن دون جدوى، حيث لم أحصل على تاريخ ثابت يتم فيه إنصافي وأم طفلي، من المتسبّب في وفاته، بعد قضاء الله وقدره.

وكانت "سبق" قد تناولت قضية الطفل قبل سنتين تحت عنوان "مواطن: مستوصف في الشرائع يتسبّب في وفاة ابني.. و(صحة مكة) تحقق".

ونشرت الصحيفة تقريرًا آخر قبل عام، يناشد فيه الأب، البتّ في قضية ابنه، بعنوان "والد (ضحية مستوصف الشرائع): 9 أشهر ولم يُحسم ملف ابني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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