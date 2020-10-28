أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة

Print
مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة مواعيد مباريات "أبطال أوروبا" الليلة.. صدام ناري بين اليوفي وبرشلونة
تأتي ضمن مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات

مواعيد مباريات

يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية، التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات اليوم ضمن المجموعة الخامسة (E)، بتوقيت مكة المكرمة، بين "كراسنودار الروسي- تشيلسي الإنجليزي" (الساعة 20:55)؛ فيما يلتقي "إشبيلية الإسباني- رين الفرنسي"، في (الساعة 23:00).

أما في المجموعة السادسة (F)، فيلتقي "كلوب بروج البلجيكي- لاتسيو الإيطالي"، في (الساعة 23:00)؛ بينما تقام مواجهة "بوروسيا دورتموند الألماني- زينيت بطرسبورغ الروسي"، في (الساعة 23:00).

وفي إطار المجموعة السابعة (G)، يتواجه "يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني"، في (الساعة 23:00)، كما يلتقي "فيرينتسفاروش الهنغاري- دينامو كييف الأوكراني"، في (الساعة 23:00).

وتشهد المجموعة الثامنة (H)، لقاءً بين "إسطنبول باشاك شهير- باريس سان جيرمان الفرنسي"، في (الساعة 20:55)، إضافة إلى مباراة "مانشستر يونايتد الإنجليزي- لايبزيغ الألماني"، في (الساعة 23:00).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

شبكة عيون الإخبارية