منذ بداية الجائحة.. إجراء أكثر من مليون فحص لكورونا في صحة الشرقية

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الصحة: يُجسّد حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي و"تأكد"

أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام ومختبر مركز "تأكد"، أكثر من مليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك منذ بداية الجائحة.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن هذا العدد من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يُجسّد حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي ومختبر "تأكد"، كما يعكس ما يتمتع به المختبران من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة.

يُذكر أن المختبرين يضمان كثيراً من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة إلى الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم -بحمد الله- في تحقيق هذا العمل المنجز، حيث يتم استقبال الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.