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طالَب الأختين بارتداء الكمامة فَرَدّتا بـ27 طعنة في جسده

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موظف المتجر في حالة حرجة بمستشفى في شيكاغو

طالَب الأختين بارتداء الكمامة فَرَدّتا بـ27 طعنة في جسده

لم يؤدِّ موظف في متجر بمدينة شيكاغو الأمريكية سوى عمله؛ لكنه تلقى أسوأ شيء يمكن أن يتصوره بسبب مطالبته للزبائن بارتداء الكمامة في ظل جائحة كورونا، وكانت عشرات الطعنات.

وحسب تلفزيون "دابليو جي إن تي في" الأمريكي، قالت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية: إن أختين طرحتا موظف متجر في المدينة أرضًا، وطعنتاه 27 مرة؛ لمجرد أنه طالبهما بارتداء القناع الواقي، واستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه المتجر.

ووقع الحادث المروع، الأحد الماضي، في متجر ملابس رياضية في شيكاغو.

وقالت الشرطة إن "جيسكا هيل" 21 عامًا، وشقيقتها "جيلا" (18 عامًا) دخلتا المتجر في حدود السادسة مساءً، ولم ترتديا حينها القناع الطبي الواقي.

وطلب أحد الموظفين منهما أن ترتديا القناع الطبي وأن تضعا مطهرًا على يديهما؛ لكن الشقيقتان رفضتا الأمر، ودخلتا في جدال مع الموظف سرعان ما تحول إلى شجار، ثم طعنات في صدره وظهره وذراعيه؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت شرطة المدينة إن الموظف نُقل إلى مستشفى "جبل سيناء" في المدينة لتلقي العلاج؛ فيما تم القبض على المرأتين في مكان الحادث، وتم علاجهما من جروح طفيفة.

ويقول ممثلو الادعاء: إن المراقبة وأقوال الشهود؛ أظهرت أن الموظف لم يستفز الأختين؛ مضيفين أن الضحية نُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج؛ حيث أصيب بثقوب "في جميع أنحاء جسده"، كما ذكر تقرير آخر أن الرجل في حالة حرجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية