أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي

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خلال الـ3 أشهر الماضية منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد"

قدم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع؛ وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد-19.

فيما قدمت العيادات خدماتها لـ5430 مستفيدًا، تم خلالها إجراء 494 فحصًا للزواج، و395 تطعيمًا، وإجراء 129 فحصًا إشعاعيًّا، و1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.

كما نفذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات، استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و441 مستفيدًا، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ213 مستفيدًا، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصًا.مركز تأكد