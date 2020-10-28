أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي

Print
أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي
خلال الـ3 أشهر الماضية منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد"

أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي

قدم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع؛ وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد-19.

فيما قدمت العيادات خدماتها لـ5430 مستفيدًا، تم خلالها إجراء 494 فحصًا للزواج، و395 تطعيمًا، وإجراء 129 فحصًا إشعاعيًّا، و1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.

كما نفذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات، استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و441 مستفيدًا، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ213 مستفيدًا، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصًا.مركز تأكد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

شبكة عيون الإخبارية