أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة

Print
جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة
يهدف لإكساب المشاركين المهارات العملية والأساليب التطبيقية وتأهيلهم لسوق العمل

جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة

تُواصل جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم، ويستمر التسجيل حتى ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل.

واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة؛ داعيةً الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/initجامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

شبكة عيون الإخبارية