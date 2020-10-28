أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العواد عن قرار "الوزراء" بخصوص متوفى كورونا: درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان

Print
العواد عن قرار "الوزراء" بخصوص متوفى كورونا: درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان العواد عن قرار "الوزراء" بخصوص متوفى كورونا: درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان
قال: تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل مَن يقيم فيها وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي

العواد عن قرار

أكّد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب #كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل مَن يقيم فيها على حدٍ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: درس جديد للعالم عن ماهية #حقوق_الإنسان #الإنسان_أولاً.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال جلسته المنعقدة أمس، بصرف مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال، لذوي المتوفى بسبب جائحة ( الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، وسعوديًّا كان أو غير سعودي، على أن يسري ذلك بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية