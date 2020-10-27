"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

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تستهدف تدريب 560 شاباً بنسبة 112%

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، والتي تستهدف تدريب 560 شاباً بنسبة 112% .

واستمع الوزير الفضلي خلال زيارته للمرفأ، لشرح مفصل عن المشروع الذي قامت بإنشائه الشركة السعودية للكهرباء ضمن مبادرة الشركة وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.

ونفذ المشروع وفقاً لمعايير تدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيئتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم .

ويضم المرفأ، منطقة للخدمات اللوجستية، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة يمتد على طول حدود المشروع .