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"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين

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بدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية

بدأت جمعية البر الخيرية في عجلان، بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وبدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية، في توزيع الأجهزة الكهربائية على المستفيدين الأكثر احتياجًا الذين تقدموا بطلبها عبر بوابة الجمعية الإلكترونية.

وعمدت إدارة الجمعية للباحثين والباحثات بزيارة المستفيدين وحصر احتياجاتهم الفعلية من "مكيف وغسالة وثلاجة وفرن"، وقد تم تأمينها ولله الحمد، والبدء في إيصالها للمستفيدين عبر الفرق التطوعية التابعة للجمعية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن محمد المرحبي، شكره وتقديره لمؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية، على دعمهم الكبير للجمعية ورعايتهم للمستفيدين من خدماتها عبر العديد من المشاريع التي دعمت بها الجمعية، وهي تحت التنفيذ حاليًّا، داعيًا الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس أبو بكر المرحبي، أنه تم تأمين الأجهزة الكهربائية لجميع المحتاجين المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجمعية، وتمت إضافة الأجهزة للمستودعات، وبدأت الإدارة المالية في إصدار أوامر الصرف للمستفيدين وإيصالها إلى منازلهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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