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تدشين بطاقة العلاج الذكية بالتعاون مع مزودي الخدمات الصحية بالرياض

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أطلقتها مؤسسة أوقاف محمد بن عبدالله الجميح

تدشين بطاقة العلاج الذكية بالتعاون مع مزودي الخدمات الصحية بالرياض

دشّن نائب الأمين العام لمؤسسة أوقاف محمد بن عبدالله الجميح، بطاقة العلاج الذكية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، والأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والإدارة التنفيذية بالجمعية برئاسة مشاري بن محمد بن دليلة.

ويأتي هذا التدشين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية ومؤسسة أوقاف محمد بن عبدالله الجميح، والتي تعد من أكبر الداعمين لمشاريع عناية وبرامجها الصحية، وبطاقة العلاج الذكية من المشاريع النوعية التي تضاف إلى مشاريع عناية المدعومة من أوقاف محمد بن عبدالله الجميح.

ومشروع البطاقة الذكية وسيلة ذكية لعلاج المرضى حيث ينفذ من خلال إنشاء سحابية، بالتعاون مع شركاء عناية من مزودي الخدمات الصحية بمنطقة الرياض وربطها بقاعدة بيانات موحدة للمرضى والداعمين، تعمل عبر تطبيق جوال وبطاقات شحن وموقع إلكتروني للمرضى، وهو يستهدف المرضى المحتاجين للعلاج الخيري، وفقاً لسياسة الجمعية وأهلية العلاج المعتمدة لديها.

ومن أهم العيادات التي تشملها البطاقة، إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة للمستفيدين من خلال طبيب العيادات الخارجية، بالإضافة إلى إجراءات الأشعة.

وأشارت جمعية عناية الصحية، إلى أنها تبشر مستفيديها بهذا المشروع المميز والنوعي، موجهة الشكر لمؤسسة أوقاف محمد بن عبدالله الجميح، على هذه المساهمة النوعية التي تعزز التنمية الصحية بالمجتمع، وتسهم في تحقيق أثر اجتماعي متميز في الجانب الصحي للمستفيدين.

تدشين بطاقة العلاج الذكية بالتعاون مع مزودي الخدمات الصحية بالرياض

تدشين بطاقة العلاج الذكية بالتعاون مع مزودي الخدمات الصحية بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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