أخبار عاجلة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها

Print
الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها
الليلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي يسعى للثأر من النصر .. والهلال يخشى مفاجأة أبها

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يدخل الأهلي المواجهة بمعنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الأولى والثانية على الباطن والوحدة وحصوله على العلامة الكاملة في الدوري، إضافة إلى اكتمال عناصره الأجنبية السبعة.
في المقابل يسعى النصر إلى الخروج من دائرة التوهان بعد ضياع حلم البطولة الآسيوية، وتجاوز أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بخسارة أول مباراتين أمام الفتح والتعاون على التوالي.

الهلال - أبها


يستضيف الهلال نظيره أبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب نصف نهائي كأس الملك.

يواجه الهلال نظيره أبها، وسط غياب الثنائي هتان باهبري وأمير كردي، بعد تعرضهما للإصابة بكدمة في الركبة أجبرتهما على الغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة والبقاء في العيادة الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

شبكة عيون الإخبارية