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بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق

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بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق

بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق

بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا، يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتحقيق بعد خرقه قواعد بعدما عاد من البرتغال متجهًا إلى إيطاليا.

وثبتت إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب بلاده في وقت سابق من هذا الشهر، لكن اللاعب استقل طائرة خاصة إلى منزله في إيطاليا.

وردًّا عما إذا كان كريستيانو رونالدو قد اخترق قواعد كورونا قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا: "نعم، أعتقد ذلك، لم يكن هناك إذن من وزارة الصحة".

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إيطالية: "لم يحترم كريستيانو رونالدو البروتوكول. هناك تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لإثبات ذلك".

وتابع: "لقد علمنا أنه لا يوجد أحد معفيّ من الفيروس. ومن الواضح أنهم جميعًا حاولوا احترام البروتوكولات قدر الإمكان، لكن الحل الوحيد في النهاية هو البقاء في المنزل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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