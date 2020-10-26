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تحاكمه بتهمة الإبادة الجماعية.. "الجنائية الدولية" تحتجز "سفاح رواندا"

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تحاكمه بتهمة الإبادة الجماعية.. "الجنائية الدولية" تحتجز "سفاح رواندا" تحاكمه بتهمة الإبادة الجماعية.. "الجنائية الدولية" تحتجز "سفاح رواندا"
"كابوغا" مول ميليشيات قتلت مئات الآلاف

تحاكمه بتهمة الإبادة الجماعية..

احتجزت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، فيليسيان كابوغا المشتبه في ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في رواندا، بعد نقله من فرنسا بناء على أمر المحكمة.

وبينت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوغا " الذي ظل هارباً لمدة 22 عاماً حتى اعتقاله في فرنسا في مايو (أيار) الماضي، سيمثل قريباً أمام قاض.

ومن المرجح أن يقضي "كابوغا" (84 عاماً) عدة أشهر على الأقل في لاهاي، ويمكن بعد ذلك أن يحاكم في تنزانيا.

ويتهم المدعون العامون بالأمم المتحدة "كابوغا" بتمويل واستيراد المناجل لميليشيات الهوتو العرقية التي قتلت مئات الآلاف من التوتسي والهوتو المعتدلين في رواندا خلال فترة 100 يوم في 1994.

ويواجه "كابوغا" الملقب بـ"سفاح رواندا" مزاعم الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ونفى الاتهامات الموجهة إليه خلال جلسات الاستماع الفرنسية بشأن تسليم المجرمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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