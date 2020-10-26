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6 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة.. النصر والاتحاد في قمة مرتقبة

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6 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة.. النصر والاتحاد في قمة مرتقبة 6 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة.. النصر والاتحاد في قمة مرتقبة

6 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة.. النصر والاتحاد في قمة مرتقبة

تنطلق غداً الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يتصدر الأهلي والهلال والاتحاد ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

وتأتي مباراة النصر والاتحاد كأقوى مواجهات هذه الجولة المباراة ستقام في نادي النصر بالرياض 3.30 عصراً.

ويلتقي السلام نظيره الخليج على صالة نادي الاتفاق بالدمام 5.30، فيما يحل الموج ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 3 عصراً.

ويواجه الفيصلي نظيره الهلال على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 3.30 عصراً، فيما يلعب الابتسام أمام الأهلي في صالة نادي الخليج بسيهات 3.15 عصراً.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الترجي ونظيره الوحدة في صالة وزارة الرياضة بالدمام 3.15 عصراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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