أخبار عاجلة

لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني -
الحريري في طريقه إلى التكليف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة -
هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجربة "كفاءة".. توفير 55% بين مركبتين متماثلتين تستخدمان وقود 91

Print
تجربة "كفاءة".. توفير 55% بين مركبتين متماثلتين تستخدمان وقود 91 تجربة "كفاءة".. توفير 55% بين مركبتين متماثلتين تستخدمان وقود 91
قال إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة الاستهلاك بسبب اختلاف التقنيات

تجربة

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام " سيارتا سيدان متوسطتا الحجم" تستخدمان نفس نوعية الوقود (91)؛ يُمكن أن تصل إلى (55 %).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود.

وقال إن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

وطالب المركز بضرورة قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى الأخضر أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع "لتبقى" (taqa.gov.sa)، وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين: واجهنا تحديات استثنائية وأثبتت الجائحة أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب

خادم الحرمين: واجهنا تحديات استثنائية وأثبتت الجائحة أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب

سباقات الهجن تنعش اقتصاد النعيرية

سباقات الهجن تنعش اقتصاد النعيرية

ماذا سيحدث بعد تفوق الصين على الولايات المتحدة اقتصاديا؟

ماذا سيحدث بعد تفوق الصين على الولايات المتحدة اقتصاديا؟

الاقتصاد التركي ينهار.. إغلاق 10 آلاف شركة بسبب تخبطات وسذاجة "أردوغان"

الاقتصاد التركي ينهار.. إغلاق 10 آلاف شركة بسبب تخبطات وسذاجة "أردوغان"

شبكة عيون الإخبارية