أخبار عاجلة

لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني -
الحريري في طريقه إلى التكليف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة -
هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"برسيم مُسمَّم" يقتل 795 رأساً من المواشي المختلفة بـ"مليحاء محايل"

Print
الفاهمي لـ"سبق": أبلغت الزراعة وأطالب بتدخُّل الجهات المختصة

تسبب برسيم مسمم بمقتل 795 رأساً من المواشي بمليحاء غرب محايل عسير تعود لأحد المواطنين.

وفي التفاصيل قال المواطن أحمد بن إبراهيم الفاهمي لـ"سبق"، إنه تفاجأ بنفوق 165 رأساً من الإبل و93 رأساً من البقر و537 رأساً من الغنم والضأن بعد تناوله كميات من البرسيم المجهول المصدر الذي جلبه ويقارب الـ 50 حزمة وجده ملقى على قارعة الطريق.

وبعد ثلاثة أيام من وجوده في مكانه قام بأخذه ومن ثم طرحه لقطعانه المختلفة لينجم عن ذلك الكارثة وفق قوله.

وأضاف: قمت بعد ذلك بأخذ عينة من البرسيم وبتحليله تبين أنه مسمم ما دفعني للتوجه لمقر الزراعة وتقديم بلاغ عن الواقعة.

وطالب الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الذي قضى على كل ماشيته التي يقوم بتربيتها على مدى 15 عاماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية