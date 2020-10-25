أخبار عاجلة

لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني -
الحريري في طريقه إلى التكليف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة -
هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في "الجونة" -
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زيدان " يستدعي "هازارد " .. للمشاركة أمام مونشنجلادباخ

Print
بعد مشاركته في جزء من التدريبات وتعافيه من الإصابة

استدعى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي إدين هازارد للانضمام إلى قائمة الفريق أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك هازارد في جزء من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، مما يجعله قادراً على التواجد في قائمة المباريات المقبلة.
وغاب إدين عن مباريات الريال خلال الفترة الماضية، بعد إصابة عضلية أبعدته لأكثر من شهر، لكنه أصبح جاهزاً لمساندة زملائه من جديد .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية