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هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تجري لمنسوبيها تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

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في إطار حملة وزارة الصحة "نخلي هالموسم سليم"

هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تجري لمنسوبيها تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بالمنطقة الشرقية، تطعيمات وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك في إطار حملة توعوية لوزارة الصحة تحت شعار: "نخلي هالموسم سليم"، وبتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في سبيل تحقيق سلامة الموظفين في هذا الجهاز.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، عن شكره للشؤون الصحية بالمنطقة، لتفاعلهم بإرسال فريق صحي يقوم بإجراء التطعيمات لمنسوبي فرع المنطقة.

هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تجري لمنسوبيها تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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