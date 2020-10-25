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القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله

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القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله
في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم -رحمه الله- وإننا إذا نبعث لجلالتكم ولشعب بروناي دار السلام الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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