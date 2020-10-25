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رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري

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رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري
بعدما أعلن اتحاد القدم تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقة

رغم التخوفات.. الحكم

تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .

وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .

وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .

ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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