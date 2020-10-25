رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري

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بعدما أعلن اتحاد القدم تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقة

تخوف البعض عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف حكام محليين لأولى جولات الدوري السعودي للمحترفين .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تقليص الاستعانة بالحكام الأجانب بعدد محدد لكل نادٍ على أن يتولى تكاليف استقدامهم .

وانتهت أول جولتين من المسابقة التي اعتدنا منها الإثارة للجولة الأخيرة، وحتى الآن كان مرور الحكم السعودي هادئاً دون مشكلات .

وأثبت الحكم السعودي حتى الآن نجاحاً منقطع النظير دون شكوى ولا أي حالات تحكيمية مثيرة للجدل حتى الآن .

ونال الحكم السعودي إشادات كثيرة حتى الآن عقب نهاية الجولتين وبات منتظرًا الاستعانة بهم في مباريات أكثر .الاتحاد السعودي لكرة القدم