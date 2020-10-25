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بسبب أعطالها المتكررة.. شاهد ما فعله هذا الشاب بسيارته المرسيدس

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بسبب أعطالها المتكررة.. شاهد ما فعله هذا الشاب بسيارته المرسيدس بسبب أعطالها المتكررة.. شاهد ما فعله هذا الشاب بسيارته المرسيدس
سعرها 170 ألف دولار

بسبب أعطالها المتكررة.. شاهد ما فعله هذا الشاب بسيارته المرسيدس

بعد أن فقد الأمل في "إصلاح" أعطالها المتكررة، أقدم أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في على أمر غريب، حين قرر التخلص من سيارته المرسيدس الفارهة بإحراقها، موثقاً ذلك بفيلم قصير فيه الكثير من التقنيات الإخراجية العالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن ميخائيل لتفين؛ أقدم على حرق سيارته الفارهة من نوع مرسيدس التي يبلغ ثمنها 170 ألف دولار أميركي، حسب موقع قناة "الحرة".

وبرّر فعلته تلك بأنه تعب من كثرة الأعطال التي تصيب سيارته وإصلاحها دون جدوى، فيما لم تعلق وكالة مرسيدس في روسيا على الحادثة حتى الآن.

ويظهر المقطع المصوّر، الذي نشره ليفتن على قناته الرسمية، سيارته بعد أن قادها إلى سهل شاسع، ثم يخرج عدة عبوات حمراء كبيرة تحتوي على بنزين.

وبعد أن أغرق سيارته بالوقود المشتعل، ابتعد مسافة آمنة بعد أن صنع خيطاً من البنزين بينه وبين مركبته الفارهة.

وعلى طريقة أفلام هوليوود، بدأ نجم اليوتيوب يتناول قطعة مقانق مشوية بعد أشعل النار في سيارته، لتظهر لنا لقطات فنية يسرح من خلالها بذكرياته مع تلك "المرسيدس" الجميلة، حتى يصل إلى المشهد الذي يدور في حقل واسع، ومن ثم يصب البنزين عليها وبعد ذلك يبتعد إلى مسافة آمنة ويشعل النار وهو يأكل، مغادراً المكان بسيارة قديمة صُنعت في زمن الاتحاد السوفياتي.

وعلّق ليفين على الفيديو، قائلاً: " بعد فترة طويلة من التفكير والصراع، وجدت أن أفضل شيء هو النار.. تلك هي النهاية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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