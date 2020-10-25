أخبار عاجلة

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مَن هو الطفل المشرّد والمعرّض للانحراف والمحتاج إلى الرعاية؟.. هيئة حقوق الإنسان توضّح

Print
مَن هو الطفل المشرّد والمعرّض للانحراف والمحتاج إلى الرعاية؟.. هيئة حقوق الإنسان توضّح مَن هو الطفل المشرّد والمعرّض للانحراف والمحتاج إلى الرعاية؟.. هيئة حقوق الإنسان توضّح
حسب الظروف البيئية والنشأة ومدى وجود الوالدين من عدمه في حياته

مَن هو الطفل المشرّد والمعرّض للانحراف والمحتاج إلى الرعاية؟.. هيئة حقوق الإنسان توضّح

حدّدت هيئة حقوق الإنسان مصطلحات "الطفل المشرّد والمحتاج إلى الرعاية والمعرّض للانحراف"، لافتة إلى أن الطفل المشرّد هو المعرّض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.

ولفتت الهيئة في تغريدة توعوية نشرتها اليوم على حسابها بتويتر، إلى أن الطفل المعرَّض للانحراف هو الطفل الموجود في بيئة تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.

وأضافت، أن الطفل المحتاج للرعاية هو كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم؛ كالشلل أو أيّ مرضٍ مستعصٍ، أو من في حكمهم وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية