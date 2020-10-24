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"رويترز": وفيات "كورونا" في أوروبا تتخطى 250 ألفًا

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"رويترز": وفيات "كورونا" في أوروبا تتخطى 250 ألفًا "رويترز": وفيات "كورونا" في أوروبا تتخطى 250 ألفًا
بريطانيا تتصدر عدد القتلى بـ 45 ألف حالة

أصبحت أوروبا ثاني منطقة بعد أمريكا اللاتينية تتخطى 250 ألف حالة وفاة، اليوم (السبت)، بحسب إحصاء لـ"رويترز"، مع تسجيل أرقام قياسية للإصابات اليومية بـ"كوفيد -19" في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الوكالة أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 في المئة من الوفيات العالمية، ونحو 22 في المئة من الحالات العالمية.

وأضافت أن المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا، تمثل ما يقرب من ثلثي حوالي 250 ألف حالة وفاة مسجلة حتى الآن من إجمالي حوالي 8 ملايين حالة في جميع أنحاء أوروبا.

وتتصدر بريطانيا عدد القتلى في أوروبا بحوالي 45000 حالة وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا.

واستنادًا إلى متوسط الوفيات اليومية المبلغ عنه في الأيام السبعة الأخيرة، أبلغت عن 250 حالة وفاة يوميًا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، تليها المملكة المتحدة وفرنسا بمعدل 143 حالة وفاة لكل منهما.

وأصبحت فرنسا سابع دولة تبلغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أمس، بعد أن كانت واحدة من أكثر البلدان تضررًا في الموجة الثانية وفرضت حظر التجول في معظم أنحاء البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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