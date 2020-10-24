شراكة بين اتحاد القدم وجمعية الإرادة.. والهلال يفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية

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وسط منافسة مع 17 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية الدرجة الأولى

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن الأندية الفائزة بالنسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019-2020م، التي أطلقتها مطلع الموسم الماضي.

وجاء إعلان الفائزين على هامش لقاء المسؤولية الاجتماعية الذي أقامته اللجنة بحضور ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة، الذي أقيم في القاعة الرئيسية بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وفازت أندية الهلال والخليج والفيصلي تواليًا بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط منافسة مع 17 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتوّج نادي الهلال بجائزة المركز الأول التي تبلغ قيمتها 150 ألف ريال عن مبادرته (العناية بلاعبي دوري الأحياء لكرة القدم)، التي تمت في 13 مدينة بالشراكة مع رابطة دوري الأحياء بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ حيث ساهم النادي في توفير 210 حقائب إسعافية، واستقطاب 5292 متطوعًا متخصصًا في مجالات طبية وإسعافية لحضور جميع المباريات، وتقديم الدعم الطبي اللازم لخدمة 4000 لاعب من لاعبي دوري الأحياء، وتمكينهم من ممارسة كرة القدم في جو آمن وصحي تماشيًا مع أهداف الرؤية الرامية لزيادة عدد الممارسين للرياضة.

وحقق نادي الخليج جائزة المركز الثاني وقيمتها 100 ألف ريال عن مبادرته (فصول المستقبل)، التي تهدف إلى تجهيز 6 فصول خاصة بالموهوبين في مدينة سيهات ذات مواصفات متميزة من حيث البنية التحتية وأساليب التعليم والتقنيات الذكية الحديثة، وتمت عبر مجموعة من الشراكات المختلفة.

وتؤسس هذه المبادرة لبيئة نموذجية للطلاب الموهوبين الذين يعدون أحد ركائز الاستثمار الأمثل في الوطن، علمًا بأنه استفاد من هذه الفصول حتى الآن 120 طالبًا وطالبة من أبناء المنطقة الموهوبين.

وجاء تحقيق نادي الفيصلي لجائزة المركز الثالث وقيمتها 50 ألف ريال عن مبادرته (قدرات)، والمتمثلة في احتضان مجموعة من البراعم والناشئين في النادي، وتطويرهم عبر أكثر من 15 برنامجًا متنوعًا في المجالات التعليمية والثقافية والتقنية والترفيهية والاجتماعية طيلة الموسم الرياضي؛ حيث التحق بهذه المبادرة 65 فردًا ضمن نطاق الفئة العمرية المحددة، ونتجت عنها إقامة بعض المعارض الخاصة بالمنتمين للمبادرة، واكتشاف 22 موهبة في مجلات مختلفة، وكذلك المشاركة في مجموعة من الأنشطة التطوعية المقامة في المنطقة.

من جانب آخر وقعت اللجنة على هامش لقائها مع الأندية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لخدمة ذوي الإعاقة في كافة مجالات كرة القدم؛ حيث مثّل اللجنة رئيسها نزيه النصر، ومثّل الجمعية مدير الإعلام والعلاقات ماجد الفهمي، نيابةً عن رئيس الجمعية الدكتور عمّار بوقس.

وعقدت اللجنة لقاءً مفتوحًا وورشة عمل مع ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة، تمت خلاله مناقشة الأندية عن أهداف المستقبل وأبرز المعوّقات التي واجهتهم، وزيادة النهوض بالعمل الاجتماعي داخل الأندية.

من جانبه أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر بجهود الأندية الرائعة، وعملها المستمر في هذا المجال، مؤكدًا استمرار اللجنة في تحفيز الأندية بكافة الوسائل، ومنها هذه الجائزة.

وبارك نزيه النصر للأندية الفائزة في المسابقة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا خاسر مع العمل الاجتماعي في الأندية؛ لأن الهدف الأسمى منها تحقق وهو خدمة المجتمع.

وقدّم رئيس اللجنة شكره لرؤساء مجالس إدارات الأندية على دعمهم الكبير للمسؤولية الاجتماعية، والتعاون المميز من ممثلي المسؤولية في الأندية؛ الأمر الذي أثمر عن تحقيق مزيد من البرامج الاجتماعية في الأندية.