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أمانة جدة ترفع جاهزيتها لخطة الأمطار عبر الاستعداد المبكر للموسم

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أمانة جدة ترفع جاهزيتها لخطة الأمطار عبر الاستعداد المبكر للموسم أمانة جدة ترفع جاهزيتها لخطة الأمطار عبر الاستعداد المبكر للموسم
خصّصت 3 آلاف عامل.. و2700 معدة وآلية موزّعة على 19 بلدية

أمانة جدة ترفع جاهزيتها لخطة الأمطار عبر الاستعداد المبكر للموسم

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال استعداداتها لموسم الأمطار الحالي، عبر استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وكشفت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة عن تخصيص نحو ثلاثة آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق لا سيما المواقع الحرجة منها والتي ما زالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشراف الأمانة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية.

وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

وأشارت الأمانة إلى تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه، كما يجري الاستفادة تقارير الهيئة العامة للأرصاد لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

يذكر أن لجنة الأمطار بأمانة جدة تعقد اجتماعاً دورياً وكلما دعت الحاجة لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية، وتراجع أعمال الصيانة والاختبار لعناصر الشبكة وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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