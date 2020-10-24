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بعد الهزيمة الثانية من الأهلي المصري.. رئيس الوداد المغربي: الألم كبير

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بعد الهزيمة الثانية من الأهلي المصري.. رئيس الوداد المغربي: الألم كبير بعد الهزيمة الثانية من الأهلي المصري.. رئيس الوداد المغربي: الألم كبير
"الناصيري" في رسالة مؤثرة: أخطأنا وكنّا إزاء موسم استثنائي بكل المقاييس

بعد الهزيمة الثانية من الأهلي المصري.. رئيس الوداد المغربي: الألم كبير

في أول تعليق له على الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري بعد خسارة المباراتين بنتيجة 5-1، أرسل رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق.

وذكر الناصيري في رسالته التي نشرت على الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك: "أعرف أن حجم ألم الجمهور كبير جدًّا بعد الإقصاء في منافسات كأس أفريقيا للأندية، وأعرف أن حجم انتظارات الجمهور الودادي كبيرة دائمًا، فالوداد خلق لينافس على الألقاب محليًّا وقاريًّا، وأن يعتلي منصات التتويج، وأعرف أنه ليس مقبولًا أن يخرج الوداد خاوي الوفاض دون لقب هذا الموسم".

وتابع وفق "سكاي نيوزعربية": "لذلك لا بد أن أوجه اعتذارًا صريحًا لجماهير وداد الأمة؛ لأننا لم نكن هذا الموسم في مستوى انتظاراته الكبيرة".

وأضاف "في هذا الصدد لا بد من الاعتراف بارتكاب أخطاء في تدبير شؤون الفريق، لم يكن ممكنًا تصحيحها في نهاية الموسم؛ لأننا كنا إزاء موسم استثنائي بكل المقاييس".

وعن الفترة القادمة قال الناصيري: "هناك الكثير من الإجراءات الفعلية التي سنباشرها بداية من الأسبوع المقبل تستهدف هيكلة شاملة لنادي الوداد تقنيًّا وإداريًّا وتنظيميًّا وإعلاميًّا".

وأوضح: "أعاهدكم على العمل خدمة للوداد وشعاره وجمهوره، قد أصيب وقد أخطئ، وإذا لم أوفّق فلن أتردّد للحظة في مغادرة كرسي رئاسة هذا النادي العظيم والعودة إلى المدرجات وتشجيع الفريق".

وبلغ الأهلي المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1، الجمعة، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وأكد الأهلي تفوقه على الوداد بالفوز الثاني خلال أقل من أسبوع، بعد أن هزمه ذهابًا بهدفين نظيفين في الدار البيضاء، ليصعد إلى النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين.

ويلتقي الأهلي في نهائي المسابقة مع مواطنه أو الرجاء البيضاوي المغربي، طرفي نصف النهائي الثاني اللذين يلتقيان إيابًا الأسبوع المقبل بعد أن تفوق الفريق المصري ذهابًا في الدار البيضاء بهدف نظيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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