أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية

Print
"كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية "كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية
في وقت تشهد فيه بلاده انتشاراً واسعاً للوباء

أُصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا؛ بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية، في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً للوباء.

وغرّد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقرراً خضع أندريه دودا؛ لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

وسجّلت أوروبا حتى الآن نحو 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية، مثل: إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجّل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه، إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أُجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً نحو 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي، أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 بالمئة من حالات الإصابة عالمياً ونحو 22 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل تؤثر فصيلة دمك على فرص إصابتك بفيروس كورونا؟

هل تؤثر فصيلة دمك على فرص إصابتك بفيروس كورونا؟

شبكة عيون الإخبارية