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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة

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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة
رياح سطحية على تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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