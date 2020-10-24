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.. أغرب 10 حقائق عن الانتخابات الأمريكية

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بالفيديو .. أغرب 10 حقائق عن الانتخابات الأمريكية .. أغرب 10 حقائق عن الانتخابات الأمريكية
تصل فعالياتها إلى الفضاء

بالفيديو .. أغرب 10 حقائق عن الانتخابات الأمريكية

من أطول خطاب تنصيب تسبب بوفاة الرئيس بعد شهر واحد، إلى الرئيس الذي فاز رغم خسارة التصويت الشعبي والكلية الانتخابية، تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكية عملية معقدة بالنسبة للكثيرين، يشوبها الغموض والكثير من الغرائب.

وفي هذا التقرير المصور جمعت قناة "الحرة" أغرب 10 حقائق عن الانتخابات الأمريكية على مدى تاريخها، هي:

- أطول خطاب تنصيب كان للرئيس ويليام هنري هاريسون، الذي تحدث أكثر من ساعتين في ظروف مناخية قاسية. هاريسون أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتُوفي بعد شهر واحد.

- غروفر كليفلاند هو الرئيس الوحيد الذي فاز بولايتَين غير متتابعتَين.

- جون كويني آدمز خسر التصويت الشعبي والكلية الانتخابية، ومع ذلك أصبح رئيسًا؛ اختاره الكونجرس بعد فشل كل المرشحين في الحصول على الأصوات المطلوبة.

- صحيفة "شيكاغو دايلي تريبيون" أعلنت بالخطأ فوز توماس ديوي على هاري ترومان عام 1946.

- جيرالد فورد هو الوحيد الذي شغل منصب الرئيس ونائبه من دون انتخابه في أي منهما. الرئيس ريتشارد نيكسون عيّنه نائبًا بعد استقالة نائب الرئيس سبيرو أجنيو، وبعد استقالة نيكسون أصبح فورد رئيسًا.

- أول ماكينة تصويت استُخدمت عام 1892.

- نورمان توماس ترشح للانتخابات الرئاسية ست مرات، ولم يفز بأي منها.

- فرانكلين روزفلت هو الوحيد الذي فاز بأربع فترات رئاسية؛ لأنه في عام 1947 بعد انتهاء ولايته الرابعة صدر قانون يحدد فترة الحكم بولايتَين فقط.

- تصل الانتخابات إلى الفضاء؛ إذ يمكن لرواد الفضاء التصويت من خارج الكوكب بواسطة بريد إلكتروني آمن.

- أخذ سيلفي مع بطاقة الاقتراع ممنوع في 16 ولاية أمريكية، وقد يدفع الشخص غرامة أو يتعرض للسجن إذا التقط صورة للبطاقة. الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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