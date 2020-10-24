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الفتح بوابة الاتحاد للانتصار الأول.. وتخطي العين يضع الاتفاق في الصدارة

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الفتح بوابة الاتحاد للانتصار الأول.. وتخطي العين يضع الاتفاق في الصدارة الفتح بوابة الاتحاد للانتصار الأول.. وتخطي العين يضع الاتفاق في الصدارة
في ختام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفتح بوابة الاتحاد للانتصار الأول.. وتخطي العين يضع الاتفاق في الصدارة

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين في الدمام والأحساء.

يستضيف الاتفاق (المركز الثامن - 3 نقاط) نظيره العين (المركز الـ13 بدون نقاط) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(5:40).

فوز الاتفاق بفارق هدفين يضعه في صدارة ترتيب الفرق، بينما يبحث الضيف الجديد لدوري المحترفين عن الفرح الأول.

وفي اللقاء الآخر يلتقي الفتح (المركز السابع - 3 نقاط) مع الاتحاد (المركز الـ12 بدون نقاط) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ(7:55).

الفتح يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مربع الكبار، بينما يأمل الاتحاد بمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصار أول يدفع بالفريق نحو مناطق الدفء.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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