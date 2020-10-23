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مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في وهو يمارس التفحيط

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مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يمارس التفحيط مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في وهو يمارس التفحيط
استجابة لبلاغ قدّمه مواطن ضده

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو وهو يمارس التفحيط

تمكّن مرور جدة من القبض على قائد مركبة من نوع "جمس يوكن"، ظهر في مقطع يمارس التفحيط بأحد شوارع جدة؛ مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب "المرور" على "تويتر"، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب سريع مع بلاغ مواطن وضّح أن قائد مركبة "جمس يوكن"، يقوم بتوثيق ممارسته للتفحيط وبنشرها على منصة "التيك توك" متباهيًّا بما يفعل.

جاء ذلك بعد يوم من ضبط مرور محافظة جدة، قائد مركبة أخرى نشر مقطعًا بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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