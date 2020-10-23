مدافع "برازيلي" يطرق أبواب "الهلال".. والتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو

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قالت تقارير صحفية تركية إن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارتي الهلال وبشكتاش التركي لحسم صفقة انتقال المدافع البرازيلي ويلينتون سوزا لصالح الهلال في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "fanatik" إن إدارة نادي بشكتاش التركي طلبت من نظيرتها في الهلال مبلغ 3.5 ملايين يورو لأجل الموافقة على رحيل اللاعب .

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي كان يرغب في التوقيع مع المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا الذي يلعب لصالح النادي التركي لكن اللاعب رفض الرحيل .

يذكر أن المدافع يبلغ من العمر 31 عامًا وسبق له اللعب في أندية فلامنغو و كوريتيبا البرازيليين والانيا سبور وبشكتاش التركيين وأم صلال القطري .

واقتربت إدارة الهلال كثيراً من التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة مواسم بعد أن رفع الهلال عرضه لـ 8 ملايين يورو، إذ متوقع أن يكون تعاقد اللاعب مع النادي مدة ثلاثة مواسم نظير راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.الهلال