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"إرواء" تدشن محطة "العويد" بحائل وتَعِد بمشاريع لمناطق الاحتياج بالمملكة

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تستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد من خلال "مياه صالحة للشرب"

دشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة "العويد" لتحلية المياه بقرية النظيم التابعة لمنطقة حائل، بدعم كريم من أوقاف الضحيان، وتشغيل من جمعية البر الخيرية بالمحفر.

وأكد المدير التنفيذي لـ"إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطة يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية 2030" من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند"، أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيرًا إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية مقبلة على افتتاح العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من المملكة ذات الاحتياج؛ مشددًا على أن استراتيجية الجمعية تعمل على إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك ، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره للمانحين على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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