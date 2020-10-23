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طائرات "أرامكو" تشارك في إخماد حريق تنومة

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"العمرو" يطمئن على رجلَي دفاع مدني مصابَيْن

طائرات

شاركت صباح اليوم شركة ‫أرامكو، بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في ‫حريق تنومة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، ومساندة الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

وقام مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو؛ بزيارة لمصابَي الدفاع المدني في مستشفى النماص، حيث اطمأنّ على صحة العريف خالد جابر الشهري؛ والعريف سلمان صالح العمري؛ نتيجة تعرضهما لإصابات في أثناء عمليات إخماد حريق جبل غلامة.

حريق جبل غلامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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