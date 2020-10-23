أخبار عاجلة

بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركي بن طلال يتفقّد بيئة العمل الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

Print
اطلع على نماذج افتراضية من ملفات المرضى والموظفين والإجراءات

تركي بن طلال يتفقّد بيئة العمل الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

تفقّد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس، بيئة العمل الجديدة في مستشفى أحد رفيدة العام، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري.

وأشاد أمير المنطقة بما تقوم به وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، من مشروعات، وما تبذله من جهود؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

وشملت هذه الجهود مشروع مستشفى أحد رفيدة، الهادف إلى الارتقاء بالخدمات في المستشفى للمستويات المحددة وفق المعايير المعتمدة للجودة على مستوى البنية التحتية أو بيئة العمل أو الموظفين، وكذلك الوثائق والسجلات وغيرها.

من جانبه، نوّه وزير الصحة بالدعم الكبير الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن القيادة الرشيدة، ومتابعة أمير منطقة عسير، احتياجات الخدمات الصحية بالمنطقة.

وشاهد الأمير "تركي"، عرضاً مرئياً عن مراحل إنجاز مشروع بيئة العمل النموذجية، ومراحل الإنجاز في باقي الأقسام، ثم اطّلع على نماذج افتراضية من ملفات المرضى والموظفين والسياسات والإجراءات الداخلية المتبعة بالمستشفى.

كما اطلع أمير المنطقة، بصحبة وزير الصحة، على أقسام الطوارئ والتنويم.

تركي بن طلال يتفقّد بيئة العمل الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

تركي بن طلال يتفقّد بيئة العمل الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية