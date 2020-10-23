تركي بن طلال يتفقّد بيئة العمل الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

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اطلع على نماذج افتراضية من ملفات المرضى والموظفين والإجراءات

تفقّد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء أمس، بيئة العمل الجديدة في مستشفى أحد رفيدة العام، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري.

وأشاد أمير المنطقة بما تقوم به وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، من مشروعات، وما تبذله من جهود؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

وشملت هذه الجهود مشروع مستشفى أحد رفيدة، الهادف إلى الارتقاء بالخدمات في المستشفى للمستويات المحددة وفق المعايير المعتمدة للجودة على مستوى البنية التحتية أو بيئة العمل أو الموظفين، وكذلك الوثائق والسجلات وغيرها.

من جانبه، نوّه وزير الصحة بالدعم الكبير الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن القيادة الرشيدة، ومتابعة أمير منطقة عسير، احتياجات الخدمات الصحية بالمنطقة.

وشاهد الأمير "تركي"، عرضاً مرئياً عن مراحل إنجاز مشروع بيئة العمل النموذجية، ومراحل الإنجاز في باقي الأقسام، ثم اطّلع على نماذج افتراضية من ملفات المرضى والموظفين والسياسات والإجراءات الداخلية المتبعة بالمستشفى.

كما اطلع أمير المنطقة، بصحبة وزير الصحة، على أقسام الطوارئ والتنويم.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز