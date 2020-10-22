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الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
عارضة سعودية تثير جدلا بالترويج لعطر نسائي
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 22 أكتوبر 2020 11:05 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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