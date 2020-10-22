أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع "59" للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون

Print
عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع "59" للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع "59" للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون
المشاركون تناولوا توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد

عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الـ 59 اليوم, عبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري.

‎وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وتم التوصل إلى العديد من التوصيات التي سوف يتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير

لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير

"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"

"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"

شبكة عيون الإخبارية