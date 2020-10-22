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"كفيف" تشارك بيوم الشيف العالمي لدعم المواهب وإطلاق الطاقات

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"كفيف" تشارك بيوم الشيف العالمي لدعم المواهب وإطلاق الطاقات "كفيف" تشارك بيوم الشيف العالمي لدعم المواهب وإطلاق الطاقات
عبر وسم بمنصات التواصل الاجتماعي شهد تفاعلاً كبيرًا مع تجارب المكفوفين

تشارك جمعية "كفيف" اليوم بمناسبة يوم الشيف العالمي الموافق 20 من أكتوبر، بمواهب المكفوفين عبر الوسم الذي انطلق في منصات التواصل الاجتماعي "#يوم_الشيف_العالمي"، بهدف رفع الوعي بفاقدي البصر وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم للمجتمع.

واستهلت الجمعية مشاركتها بفيديو من محمد بن سعد الناشط الاجتماعي الكفيف والمدرب التقني والتأهيلي لفاقدي البصر، واصفًا مطبخ الكفيف بأنه موطن الفن والإبداع ومنبع إطلاق العنان للقدرات والطاقات، مشاركًا تجربته في الطبخ وكيفية إتقانه له، مقدمًا رسائل تحفيزية للمكفوفين.

وتوجه بن سعد بالشكر لجمعية كفيف على إتاحة الفرصة للمكفوفين في عرض مواهبهم، وهو ما يسهم في رفع الوعي بفاقدي البصر، وعلى تحفيزهم للمكفوفين في الاعتماد على أنفسهم، ما سينعكس إيجابًا عليهم وعلى مجتمعهم.

تلا ذلك طرح المشاركات التفاعلية، في تسليط الضوء على مواهب الطبخ لدى المستفيدين، من خلال استعراض تجاربهم في الطبخ، والأطباق المفضلة التي يطهونها، ونصائح وجهوها لأقرانهم، ووصفاتهم المتنوعة التي شاركوها مع الجمهور.جمعية كفيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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