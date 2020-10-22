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"حصاد أسبوعين" يضع المدينة على رأس مناطق المملكة في إصابات "كورونا"

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"حصاد أسبوعين" يضع المدينة على رأس مناطق المملكة في إصابات "كورونا" "حصاد أسبوعين" يضع المدينة على رأس مناطق المملكة في إصابات "كورونا"
على الرغم من جهود أبطال "الصحة" والتذكير وبالاحترازات بالمواقع والمستشفيات

سجلت المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا؛ كأكثر عدد على مستوى مناطق المملكة؛ لتتربع في المركز الأول، فضلاً عن تسجيلها مراكز متقدمة قبل هذه الأيام، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها أبطال الصحة بالمدينة المنورة في التعامل مع هذه الجائحة، والتذكير بالإجراءات الاحترازية في المواقع والمستشفيات.

ووفقاً للإحصائية اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة، فإنه منذُ تاريخ 16 صفر حتى أمس، فقد سجلت المدينة المنورة 1197 إصابة، فيما سجلت أكثر من 1300 حالة شفاء.

يُذكر أن المدينة المنورة، قد سجلت منذُ بداية الجائحة 20.620 إصابة، و20.010 حالات شفاء، ووفاة 137 حالة وفقاً؛ لوزارة الصحة. الجديد المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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