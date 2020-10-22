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نُصب عينيها توجيهات المقام السامي.. "شؤون الحرمين" تقيس رضا المصلين

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مسارات الدخول والخروج والاحترازات وما يتبعها من تعقيم ضمن المستهدفات

نُصب عينيها توجيهات المقام السامي..

قامت الوكالة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين -ممثلة في وحدة القياس- بقياس رضا المصلين عن الخدمات المقدمة لهم؛ وذلك ضمن ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعدادات لتنفيذ توجيهات المقام السامي المتضمنة عودة توافد المعتمرين والمصلين للمسجد الحرام؛ وفق الإجراءات الاحترازية وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأوضح مدير وحدة القياس عيسى بن سفران الهذلي، أنه مع بدء المرحلة الثانية من عودة المصلين؛ قامت الوحدة بقياس مدى رضاهم عن تنظيم المسارات في الدخول والخروج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم في جميع المصليات؛ وذلك خلال أدائهم لجميع الفروض.

وأشار مدير الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي فايز آل خلوفة، إلى أن المتابعة مستمرة ودقيقة لجميع الأعمال، ويرصد فيها جميع الإيجابيات والسلبيات، لتقديم خدمات مميزة تلائم الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية (2024).

وأكد الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، متابعة وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لزوار بيت الله، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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